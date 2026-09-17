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Регионы России

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Группа «Борлас» получила эксклюзивные права на дистрибуцию ПО «Системы инженерного анализа» в РФ

Группа «Борлас» получила эксклюзивные права на дистрибуцию ПО «Системы инженерного анализа» в РФ

Группа «Борлас» (в составе ГК Softline) получила эксклюзивные права на дистрибуцию программного обеспечения компании ООО «Системы инженерного анализа» — программного комплекса ЕНАС — на территории Российской Федерации.

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