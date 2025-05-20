В России могут ввести обязательный экзамен по физической культуре в школах

Если инициатива найдёт отклик в правительстве, зачёт будут сдавать все учащиеся. Член комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, а также член Общественной палаты Республики Татарстан Ольга Павлова выступила с предложением ввести в школах страны обязательный экзамен по физкультуре.
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