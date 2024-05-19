Иран президенты Раиси утырган вертолет һәлакәткә очраган https://intertat.tatar/news/iranda-prezident-raisiny-iortuce-vertolet-halakatka-ocryi-5866252.
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Иран президенты Раиси утырган вертолет һәлакәткә очраган https://intertat.tatar/news/iranda-prezident-raisiny-iortuce-vertolet-halakatka-ocryi-5866252.