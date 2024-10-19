Константин Подсевалов: Совместно с Главой муниципального образования городской округ Судак, Председателем Судакского...

Совместно с Главой муниципального образования городской округ Судак, Председателем Судакского городского совета Дарьей Дейнеко и коллегами приняли участие в Зеленом фестивале и внесли свой вклад в создание единого ландшафтного комплекса возле Меганома.
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