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Константин Подсевалов: Совместно с Главой муниципального образования городской округ Судак, Председателем Судакского...

Константин Подсевалов: Совместно с Главой муниципального образования городской округ Судак, Председателем Судакского...

Совместно с Главой муниципального образования городской округ Судак, Председателем Судакского городского совета Дарьей Дейнеко и коллегами приняли участие в Зеленом фестивале и внесли свой вклад в создание единого ландшафтного комплекса возле Меганома.

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