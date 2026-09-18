Региональный информационный центр в Ростове-на-Дону отмечает первую годовщину. Игорь Гуськов и Лидия Новосельцева подчеркивают значение центра в укреплении информационного суверенитета России и борьбе с западными фейками.
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