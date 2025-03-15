Путин отметил ключевую роль Россельхозбанка в развитии агросектора России

Президент Владимир Путин поздравил Россельхозбанк с 25-летием. Он подчеркнул значительный вклад банка в развитие агропромышленного комплекса России и его роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, а также успехи в социальном развитии сельских территорий.