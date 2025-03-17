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Царьград

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Попытка атаки БПЛА в Астраханской области: пострадал один человек

Попытка атаки БПЛА в Астраханской области: пострадал один человек

Вооруженные силы Украины предприняли атаку беспилотниками на объекты в Астраханской области. В результате на одном из них произошло возгорание, а один человек был ранен и находится в больнице.

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