Семак снова лучший в РПЛ, «Голден Стэйт» вернул титул в НБА, Евролига без российских клубов, Дзюба близок к «Фенербахче», УЕФА изучает финансы «ПСЖ» и другие новости утра

Доброе утро! Влетаем с двух ног в эту пятницу и готовимся к выходным! А пока начинаем день с нашим дайджестом ☀️ 1.
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