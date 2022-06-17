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Семак снова лучший в РПЛ, «Голден Стэйт» вернул титул в НБА, Евролига без российских клубов, Дзюба близок к «Фенербахче», УЕФА изучает финансы «ПСЖ» и другие новости утра

Семак снова лучший в РПЛ, «Голден Стэйт» вернул титул в НБА, Евролига без российских клубов, Дзюба близок к «Фенербахче», УЕФА изучает финансы «ПСЖ» и другие новости утра

Доброе утро! Влетаем с двух ног в эту пятницу и готовимся к выходным! А пока начинаем день с нашим дайджестом ☀️ 1.

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