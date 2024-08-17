Владислав Шапша уехал в Калининград укреплять связи двух регионов

Губернатор Калужской Владислав Шапша находится в Калининграде с рабочим визитом. Владислав Валерьевич уже встретился с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, главы регионов подписали соглашение о сотрудничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии