В «Москино» начались съемки новой экранизации сказки о Буратино

На территории кинопарка «Москино» в Подмосковье построили средиземноморский городок. Кинокомпании «Водород», Art Pictures Studio, «Национальная Медиа Группа», Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино приступили к съемкам нового фильма «Буратино».
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