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Рассыпчатое песочное ПЕЧЕНЬЕ из НИЧЕГО — всего из 3-х ингредиентов

Рассыпчатое песочное ПЕЧЕНЬЕ из НИЧЕГО — всего из 3-х ингредиентов

Никаких яиц, соды и разрыхлителя! Все предельно просто и очень дешево! А печенье при этом получается рассыпчатое и очень вкусное! Если вы по каким-то причинам предвзято относитесь к маргарину, замените его на сливочное масло или на свиной жир.

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