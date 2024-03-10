Депутат Аксаков подтвердил смерть главы Ассоциации банков России Лунтовского

Умер президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. Эту информацию «360» подтвердил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии