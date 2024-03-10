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Депутат Аксаков подтвердил смерть главы Ассоциации банков России Лунтовского

Депутат Аксаков подтвердил смерть главы Ассоциации банков России Лунтовского

Умер президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский. Эту информацию «360» подтвердил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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