Жади, Лукас или Саид: кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака

Сериал «Клон» вышел на экраны 16 февраля 2004 года и моментально стал сенсацией. Бразильская страсть, восточная философия, научная фантастика и любовь, способная пережить годы и расстояния, — все это удерживало зрителей у экранов на протяжении 250 серий.