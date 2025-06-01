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Жади, Лукас или Саид: кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака

Жади, Лукас или Саид: кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака

Сериал «Клон» вышел на экраны 16 февраля 2004 года и моментально стал сенсацией. Бразильская страсть, восточная философия, научная фантастика и любовь, способная пережить годы и расстояния, — все это удерживало зрителей у экранов на протяжении 250 серий.

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