Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

«Наполи» набрал 59 очков в 22 турах Серии А. Больше было только у «Интера» в сезоне-2006/07 и «Ювентуса» в сезоне-2018/19 – по 60

«Наполи» набрал 59 очков в 22 турах Серии А. Больше было только у «Интера» в сезоне-2006/07 и «Ювентуса» в сезоне-2018/19 – по 60

«Наполи» набрал 59 очков в 22 турах Серии А. В матче 22-го тура Серии А «Наполи» обыграл «Кремонезе» со счетом 3:0.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх