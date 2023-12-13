Комбо-ипотека теснит субсидированные программы в России

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин В России в ноябре 2023 года покупатели новостроек начали отдавать предпочтение комбо-ипотеке, которая состоит из льготной части (кредит до 12 млн рублей), и части, выданной по обычной ставке, сообщили "Известия" со ссылкой на аналитиков ASTERUS.
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