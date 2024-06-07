ESA объявило дату дебютного полета Ariane 6

Генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер (справа) сообщает дату дебютного полета Ariane 6 / © ESA / M. Polo Запуск будет в основном демонстрационным, с несколькими кубсатами, размещенными на них полезными грузами и возвращаемыми капсулами.