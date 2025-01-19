В гарнизоне авиаторов Северного флота Сафоново прошел праздник «Святочные народные гуляния»

В основу программы праздника легли веселые конкурсы для детей и взрослых, в ходе которых участники, разбившись на команды, выполняли различные задания, отгадывали загадки на новогоднюю тему, лепили фигуры из снега, перетягивали канат, бежали эстафету, водили хоровод.