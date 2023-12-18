ТАСС: У Киева есть «план Б», если денег от ЕС больше не будет

Украина будет вынуждена перейти к реализации «плана Б», если не будет западного финансирования. Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии