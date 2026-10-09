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«Аэрофлот» корректирует расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы

«Аэрофлот» корректирует расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы

«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за временных ограничений в аэропортах Москвы. «В связи с действием временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Московского авиационного узла 9 октября «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — говорится в сообщении авиакомпании.

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