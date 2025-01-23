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Экономист Белоусов: после завершения СВО нельзя допустить просадки экономики РФ

Экономист Белоусов: после завершения СВО нельзя допустить просадки экономики РФ

Правительству России предстоит принять меры во избежание спада в экономике после завершения СВО, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов, пишет агентство ТАСС.

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