Салливан заявил о неготовности подписания предложений Москвы по безопасности

Фото: - wikipedia.org / OPCW / CC BY 2.0 Представители США не могут просто так подписать предложенные Россией документы по гарантиям безопасности в Европе.
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