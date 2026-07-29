Участник нападения на награжденного Путиным ученого РАН оказался в изоляторе

Мужчину, которого задержали за избиение известного российского ученого и главы Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения РАН Никиты Зезина, отправили в изолятор временного содержания (ИВС).
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