China's Auto Exports Explode as Domestic Demand Craters

New data released by the China Passenger Car Association earlier on Monday show that China's peak car-buying season hit the brakes, with September passenger-vehicle retail sales plunging 28% from a year earlier as manufacturers increasingly relied on overseas buyers to cushion soft domestic demand.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым