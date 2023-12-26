Компания Geely представила в России кроссовер Atlas нового поколения

В России начнутся официальные продажи кроссоверов Geely Atlas нового поколения. Автомобили появятся у дилеров в трех комплектациях, цены и сроки старта продаж объявят позже, говорится в сообщении компании, которое поступило "Газете.
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