Воспитатель назвала отвратительными обеды, которые мама даёт сыну в сад

Родители стремятся дать детям с собой в сад или школу вкусный и полезный перекус, но что, если вкусовые рецепторы ребенка не совпадают со вкусами его сверстников? Одна маму завёл в ступор неожиданный звонок воспитателя, которая упрекнула её в том, что еда, которую она даёт своему сыну "неуместная с отвратительно резким запахом".