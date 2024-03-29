“Не нужно прощаний этих душных”, – Алла Пугачёва намекнула на разлуку с мужем

Сегодня ночью на всех площадках вышла новая композиция от Аллы Пугачевой – «Береги». В этой песне Примадонна прощается с любимым человеком, и фанаты вскользь задаются вопросом: не является ли это символическим намеком на возможное расставание с Максимом Галкиным*? 74-летняя Пугачева, исполняя новую мелодию, передает в ней свои глубокие эмоции и переживания.