Глава ведомства поручил представить доклад о принятых процессуальных решениях по факту смерти несовершеннолетнего в Свердловской области

В социальной сети размещена публикация о том, что в городе Полевском в результате ухудшения самочувствия несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение, где спустя непродолжительное время скончался.
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