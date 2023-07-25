Живая Кубань

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В Анапе экс-депутат Горсовета пойдет под суд за мошенничество с землей на 110 млн рублей

В Анапе экс-депутат Горсовета пойдет под суд за мошенничество с землей на 110 млн рублей

В Анапе экс-депутат Горсовета пойдет под суд за мошенничество с землей на 110 млн рублейВ ближайшее время перед судом предстанет 56-летний бывший депутат городского Совета Анапы Леонид Кориафили, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере.

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