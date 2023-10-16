Анатолий Чубайс в Израиле занялся благотворительностью: “Чубайс, похоже, определился с Родиной”

Анатолий Чубайс. Фото: heywownews.comПохоже, Анатолий Чубайс нашел себе новое занятие в Израиле. Нет бывший чиновник не подался в политику, а занялся развозом гуманитарной помощи пострадавшим израильтянам от атака ХАМАС.
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