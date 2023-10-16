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Анатолий Чубайс в Израиле занялся благотворительностью: “Чубайс, похоже, определился с Родиной”

Анатолий Чубайс в Израиле занялся благотворительностью: “Чубайс, похоже, определился с Родиной”

Анатолий Чубайс. Фото: heywownews.comПохоже, Анатолий Чубайс нашел себе новое занятие в Израиле. Нет бывший чиновник не подался в политику, а занялся развозом гуманитарной помощи пострадавшим израильтянам от атака ХАМАС.

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Комментарии
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Anna Gaidukova
Вся гуманитарная помощь только развозится олигархом? А купил продукты кто?
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1 д.
Виталий Кирпиченко
Продаёт, сволочь, что собрал народ для людей, попавших в беду.
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1 д.
ФФ
Фуат Фаритович Шаяхметов
Чубайс занимался 30 лет разграблением России!!!
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1 д.

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