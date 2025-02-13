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Politico: Европа давно боялась переговоров Трампа и Путина

Politico: Европа давно боялась переговоров Трампа и Путина

Politico: Европа давно боялась переговоров Трампа и Путина AlexCoderPolitico: Европа давно боялась переговоров Трампа и Путина AlexCoder Европейцы опасаются, что конфликт будет улажен без их участия Возможное прямое общение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным давно было предметом опасений европейских чиновников.

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