«Ошеломляющий объём работы»: ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion поразил дизайнера ор...

«Ошеломляющий объём работы»: ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion поразил дизайнера оригинальной игрыВышедший накануне как гром среди ясного неба ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios и студии Virtuos впечатлил не только пользователей Steam, но и разработчика оригинальной игры.
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