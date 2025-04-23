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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Ошеломляющий объём работы»: ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion поразил дизайнера ор...

«Ошеломляющий объём работы»: ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion поразил дизайнера ор...

«Ошеломляющий объём работы»: ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion поразил дизайнера оригинальной игрыВышедший накануне как гром среди ясного неба ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios и студии Virtuos впечатлил не только пользователей Steam, но и разработчика оригинальной игры.

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