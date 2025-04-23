«Ошеломляющий объём работы»: ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion поразил дизайнера ор...

«Ошеломляющий объём работы»: ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion поразил дизайнера оригинальной игрыВышедший накануне как гром среди ясного неба ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios и студии Virtuos впечатлил не только пользователей Steam, но и разработчика оригинальной игры.