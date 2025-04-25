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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Месси нет голевых действий в 3 матчах подряд за «Интер Майами». У него 8+2 в 12 играх сезона

Сегодня форвард «Интер Майами» не отметился результативностью в первой игре 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Ванкувер Уайткэпс» (0:2).

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