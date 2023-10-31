Депутат Белоусов, осужденный за миллиардную взятку, пошёл в Конституционный суд

Уроженец Челябинской области скрывается от правосудия.Вадим Белоусов, депутат Государственной Думы от Челябинской области, заочно приговорённый к 10-ти годам колонии строгого режима за взятку в 3 млрд рублей, не сумел оспорить свой арест.
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