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Царьград

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Минобороны РФ: ВСУ потеряли 220 бойцов и технику на Донбассе

Минобороны РФ: ВСУ потеряли 220 бойцов и технику на Донбассе

Минобороны России сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск заняли стратегически важные рубежи в ДНР, нанеся значительные потери ВСУ: до 220 бойцов, техника и арсенал.

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