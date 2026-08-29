NYP: американка застрелила малолетнего сына в ходе разбирательств об опекунстве

Американка Мэдлин Вероника Дейли похитила своего 11-месячного сына и выстрелила ему в лицо, объясняя это тем, чтобы отец мальчика не должен получить над ним опеку.
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