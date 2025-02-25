Компания Ubisoft подтвердила, что некоторые игроки получили диски с игрой Assassin's Creed Shadows почти за месяц до официального релиза, и попросила игроков не смотреть утекшие в сеть видеоролики с геймплеем.
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