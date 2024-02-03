Не плакать, а выходить из МОК!

После того, как российскую фигуристку Камиллу Валиеву спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на 4 года, а российскую сборную по фигурному катанию лишили командного золота в Играх в Пекине-2022, это вызвало бешеный негатив в России.
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