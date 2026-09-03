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В МИД России сообщили о присутствии наемников из бедных стран в рядах ВСУ

Наемники в рядах ВСУ В Министерстве иностранных дел России сообщили, что среди бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) присутствуют наемники, преимущественно из бедных стран Африки, Латинской Америки и Азии.

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