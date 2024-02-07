Вице-премьер Госсовета КНР провел встречу с заместителем министра финансов США

Пекин, 6 февраля /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР, координатор по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны Хэ Лифэн во вторник в Пекине провел встречу с заместителем министра финансов США по международным вопросам Джеем Шамбо.