Харрис отказалась от переговоров с Путиным без участия Украины

По словам кандидата в президенты США, "Украина должна иметь право голоса в будущем Украины"<strong>Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что в качестве главы государства не будет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия Киева.
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