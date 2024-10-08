Харрис отказалась от переговоров с Путиным без участия Украины

По словам кандидата в президенты США, "Украина должна иметь право голоса в будущем Украины"<strong>Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что в качестве главы государства не будет встречаться с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия Киева.