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Снасти на чердаке: с марта рыбаков ожидают штрафы от 5 тысяч рублей

Снасти на чердаке: с марта рыбаков ожидают штрафы от 5 тысяч рублей

Снасти на чердаке: с марта рыбаков ожидают штрафы от 5 тысяч рублей Юлия ЧелкановаС марта 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся рыболовства, которые затронут не только профессиональных рыбаков, но и любителей.

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