Снасти на чердаке: с марта рыбаков ожидают штрафы от 5 тысяч рублей Юлия ЧелкановаС марта 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся рыболовства, которые затронут не только профессиональных рыбаков, но и любителей.