Сотрудники "Горэлектротранса" показали свои таланты на юбилейном концерте

«Горэлектротранс» провел гала-концерт с номерами 26 сотрудников-артистов. Они исполнили песни о Петербурге, надежде, родине и предприятии.
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