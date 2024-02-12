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Shot: Блогера-иноагента Илью Варламова разыскивают из-за миллионного долга

Shot: Блогера-иноагента Илью Варламова разыскивают из-за миллионного долга

Ресторанный бизнес Ильи Варламова* прогорел, оставив владельцу большие долги.Судебные приставы разыскивают известного блогера-урбаниста Илью Варламова* из-за долга в размере 1 млн 55 тысяч рублей, который числится за ним после закрытия ресторана "Варламов есть" на Покровке.

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