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Петарда в банке: медики Ростова извлекли осколок стекла из глаза таганроженки

Специалисты отделения офтальмологии Ростовской городской больницы скорой медицинской помощи извлекли из глаза 34-летней жительницы Таганрога осколок стекла и спасли женщине зрение.

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