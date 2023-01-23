Петарда в банке: медики Ростова извлекли осколок стекла из глаза таганроженки

Специалисты отделения офтальмологии Ростовской городской больницы скорой медицинской помощи извлекли из глаза 34-летней жительницы Таганрога осколок стекла и спасли женщине зрение.
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