Кто будет выступать на Дне города

Храм города Кишинева будет отмечаться с музыкой, традициями и весельем 13 и 14 октября. Как сообщили в столичной примэрии, первый день праздника будет посвящен молодежи, а второй - культурному богатству и традициям Кишинева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии