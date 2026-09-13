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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шубенков о тексте Спортса’’ про Чегина: «Этот кадр напрямую причастен к моей непоездке в Рио и отсутствию у меня олимпийской медали»

Чемпион мира в барьерном беге Сергей Шубенков прокомментировал текст Спортса’’ про пожизненно дисквалифицированного тренера Виктора Чегина.

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