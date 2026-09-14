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Удары по двум РЛС 35Д6 ВСУ в селе Калуга Николаевской области и под Одессой. Первая РЛС была уничтожена, вторая получила существенные повреждения.

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