Удары по двум РЛС 35Д6 ВСУ в селе Калуга Николаевской области и под Одессой. Первая РЛС была уничтожена, вторая получила существенные повреждения.
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