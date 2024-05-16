Константин Шестаков проводит рабочие встречи в Харбине

В ходе рабочей поездки в Харбин глава города Владивостока Константин Шестаков провел встречи с исполняющим обязанности мэра Народного правительства города Харбина господином Ваном Хэшэном и с секретарем Коммунистического союза молодежи Чжоу Чэнган, сообщает PRIMPRESS.
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