Теперь не "как Мамай прошел": еще четыре двора благоустроили в Уссурийске

Теперь не "как Мамай прошел": еще четыре двора благоустроили в Уссурийске

Программа "100 дворов Уссурийска" преобразила еще четыре придомовых территории. Завершилось благоустройство на улицах Русская, 12, Промышленная, 5в, Ленинградская, 39б и 43а.

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