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История про секрет успеха

История про секрет успеха

Бросив курить, можно сэкономить очень много денег, – заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она сослалась на рассказ “Первого канала” о мужчине, который за год сэкономил 1 000 000 рублей, просто перестав покупать сигареты.

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