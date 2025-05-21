История про секрет успеха

Бросив курить, можно сэкономить очень много денег, – заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она сослалась на рассказ “Первого канала” о мужчине, который за год сэкономил 1 000 000 рублей, просто перестав покупать сигареты.
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